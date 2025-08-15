«Хочу быть великим». 19-летний Лёнер Тьен — о своих перспективах в теннисе

55-я ракетка мира 19-летний американец Лёнер Тьен высказался о своих амбициях в мировом теннисе.

«Я хочу быть великим. Хочу добиться больших успехов в спорте. Моя мама иногда шутит, что меня назвали так в надежде, что я стану одним из них. И, думаю, у меня неплохо получается. Люди часто шутят на эту тему.

Я играю во многих новых местах, где раньше не играл, против игроков, с которыми никогда раньше не играл. Мне нравится то, что я делаю, но я всё равно извлекаю много уроков из того, что нахожусь во многих из этих мест и играю во многих матчах», — приводит слова Тьена Claytennis.

Тьен — финалист молодёжного Итогового ATP Finals (2024), победитель трёх «челленджеров» в одиночном разряде и 11 турниров ITF (семь — в одиночном разряде).