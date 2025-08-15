Рублёв — судье на вышке: почему вы меня зовёте на корт раньше, чем Алькараса?

В эти минуты в американском Цинциннати проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга АТР. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Идёт первый сет. Во время смены сторон Рублёв высказал претензию судье на вышке Мохамеду Лайани:

Рублёв: Почему вы меня всегда зовёте на корт на 10 секунд раньше, чем Алькараса?

Лайани: Это делает автоматика, а не я, но я понял твою претензию.

На момент выхода новости счёт в первом сете 4:3 в пользу Алькараса.

Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца.