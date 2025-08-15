Скидки
Рублёв — судье на вышке: почему вы меня зовёте на корт раньше, чем Алькараса?

Рублёв — судье на вышке: почему вы меня зовёте на корт раньше, чем Алькараса?
В эти минуты в американском Цинциннати проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга АТР. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Идёт первый сет. Во время смены сторон Рублёв высказал претензию судье на вышке Мохамеду Лайани:

Рублёв: Почему вы меня всегда зовёте на корт на 10 секунд раньше, чем Алькараса?

Лайани: Это делает автоматика, а не я, но я понял твою претензию.

На момент выхода новости счёт в первом сете 4:3 в пользу Алькараса.

Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца.

