«Попахивает возрождением!» Турсунов — о победе Рыбакиной над Соболенко в Цинциннати

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе 10-й ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной над лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 6:4.

«Самая крутая победа от Лены за последние 365 дней. Правда, были у неё матчболы против Арины и на траве в Берлине в этом году. Она вела 6:2 на тай-брейке в решающем сете. Есть у Лены что-то в игре, что имеет эффект криптонита на Арину. Последний раз, когда она легко снесла Арину в Брисбене в 2024-м, год у неё был выдающийся. Попахивает возрождением! Или рано радуемся?» – написал Турсунов в социальных сетях.