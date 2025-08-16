Скидки
Радукану призналась, что после инцидента с преследователем она никогда не ходит одна

Радукану призналась, что после инцидента с преследователем она никогда не ходит одна
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как на неё повлиял инцидент с её преследователем. Во время матча второго круга с Каролиной Муховой на турнире WTA-1000 в Дубае Радукану расплакалась в начале встречи. При счёте 0:2 Эмма подошла к судье на вышке и сообщила о сталкере на трибунах. В итоге британка проиграла — 6:7 (6:8), 4:6.

«После того, что случилось в Дубае, это было худшее, что со мной происходило с кем-то из публики. Помню, сразу после этого мне было очень трудно выходить на улицу. С тех пор я всегда стараюсь быть с кем-то рядом. Я редко выхожу одна. Не гуляю одна. Всегда кто-то присматривает за мной», — приводит слова Радукану The Guardian.

Чемпионку ТБШ преследовал безумец. Она расплакалась прямо на корте в Дубае
Чемпионку ТБШ преследовал безумец. Она расплакалась прямо на корте в Дубае
