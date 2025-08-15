«Не тот результат, которого хотела». Соболенко — о поражении от Рыбакиной в Цинциннати
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В 1/4 финала Арина уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (10-я в рейтинге) со счётом 1:6, 4:6.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Не тот результат, который я хотела, но готова переключиться на Нью-Йорк. Спасибо, Цинциннати, всегда приятно», — написала Соболенко в социальных сетях.
Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой соревнований в Цинциннати. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.
