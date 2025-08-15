Рублёв — Алькарас: россиянин сравнял счёт по сетам в четвертьфинале в Цинциннати

В эти моменты в американском Цинциннати проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга АТР. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|3
Первый сет закончился победой со счётом испанца со счётом 6:3. Во втором сете россиянин оказался сильнее — 6:4.
Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
