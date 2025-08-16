Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Карлосу Алькарасу

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он уступил второму номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алькараса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия). Андрей Рублёв по итогам турнира в Цинциннати опустится на 15-е место в рейтинге ATP.