Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Карлосу Алькарасу
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он уступил второму номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:4, 5:7.
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|4
|7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алькараса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия). Андрей Рублёв по итогам турнира в Цинциннати опустится на 15-е место в рейтинге ATP.
Комментарии
