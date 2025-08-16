Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Цинциннати, разгромив Варвару Грачёву

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (CША). В матче 1/4 финала она в двух сетах обыграла бывшую соотечественницу, представительницу Франции Варвару Грачёву со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Грачёвой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати станет победительница матча между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.