Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Цинциннати, разгромив Варвару Грачёву
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (CША). В матче 1/4 финала она в двух сетах обыграла бывшую соотечественницу, представительницу Франции Варвару Грачёву со счётом 6:1, 6:2.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 23:40 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Грачёвой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати станет победительница матча между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2025
-
00:54
-
00:52
-
00:41
-
00:31
-
00:20
- 15 августа 2025
-
23:45
-
23:29
-
23:23
-
23:01
-
22:51
-
22:44
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
22:01
-
21:46
-
21:33
-
21:28
-
21:21
-
21:03
-
21:03
-
20:36
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:46
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:33
-
18:07