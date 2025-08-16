Скидки
Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублёва в Цинциннати

Комментарии

12-я ракетка мира теннисист Карен Хачанов станет первой ракеткой России по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США). Об этом стало известно после того, как 11-й номер рейтинга Андрей Рублёв в четвертьфинале соревнований проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 6:4, 5:7).

В лайв-рейтинге Хачанов сейчас занимает 10-е место (3190 очков). Рублёв после поражения опустится на 15-е (2560), а Даниил Медведев располагается на 13-й строчке (2760).

На «Мастерсе» в Цинциннати Карен Хачанов снялся с матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым при счёте 5:7, 0:3. «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

