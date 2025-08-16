Скидки
«Это будет немного предвзято». Лёнер Тьен назвал свой любимый турнир «Большого шлема»

Аудио-версия:
55-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен ответил на вопрос о любимом турнире «Большого шлема».

— Какой ТБШ вам нравится больше всего?
— Мне всегда нравилась Австралия, ещё с тех пор, как я играл там на юниорских турнирах. Мне кажется, что, если я выберу Австралию, это будет немного предвзято с моей стороны из-за моих успехов там. В то же время играть в Нью-Йорке и в своей родной стране тоже здорово. Здорово приезжать из страны, где проводится турнир «Большого шлема», и всегда очень весело и по-особенному играть там. Так что мне сложно сказать, — приводит слова Тьена Clay Tennis.

В этом году Тьен дошёл до 1/8 финала Australian Open, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». После турнира Тьен впервые в карьере вошёл в топ-100 мирового рейтинга, поднявшись со 121-й на 80-ю позицию.

«Хочу быть великим». 19-летний Лёнер Тьен — о своих перспективах в теннисе
