Александр Зверев обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он обыграл шестого номера мирового рейтинга представителя США Бена Шелтона со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Шелтона 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал Александр Зверев поспорит со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.