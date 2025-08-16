Александр Зверев обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он обыграл шестого номера мирового рейтинга представителя США Бена Шелтона со счётом 6:2, 6:2.
Цинциннати (м). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Шелтона 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в финал Александр Зверев поспорит со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
