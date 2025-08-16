Скидки
Бен Шелтон — Александр Зверев, результат матча 16 августа, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Цинциннати

Александр Зверев обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он обыграл шестого номера мирового рейтинга представителя США Бена Шелтона со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Шелтона 12 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал Александр Зверев поспорит со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Сетка «Мастерса» в Цинциннати
Календарь «Мастерса» в Цинциннати
