Главная Теннис Новости

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 15 на 16 августа у мужчин

Комментарии

В ночь с 15 на 16 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 1/4 финала. 15-16 августа (время московское):

  • Андрей Рублёв (Россия, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 3:6, 6:4, 5:7;
  • Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3) — 2:6, 2:6.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

