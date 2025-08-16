Определились все полуфинальные пары турнира «Мастерс» в Цинциннати

На турнире в Цинциннати (США) в мужском одиночном разряде стали известны все полуфинальные пары.

«Мастерс», Цинциннати, полуфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Теренс Атман (Франция, Q);

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 3).

Турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа, призовой фонд которого составляет $ 9 193 540. Теренс Атман стал первым участником квалификации, вышедшим в полуфинал в Цинциннати после Александра Долгополова в 2015. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.