Жасмин Паолини победила Кори Гауфф и вышла в полуфинал «тысячника» в Цинциннати
В ночь с 15 на 16 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и второй в мировом рейтинге Кори Гауфф из США (второй посев). Паолини выиграла встречу в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Паолини не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Гауфф дважды подала навылет при 16 двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных.
В 1/2 финала турнира в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с 36-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
