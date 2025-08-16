Скидки
Жасмин Паолини — Кори Гауфф, результат матча 16 августа 2025, счет 2:1, 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

Жасмин Паолини победила Кори Гауфф и вышла в полуфинал «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

В ночь с 15 на 16 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и второй в мировом рейтинге Кори Гауфф из США (второй посев). Паолини выиграла встречу в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Паолини не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Гауфф дважды подала навылет при 16 двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В 1/2 финала турнира в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с 36-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

