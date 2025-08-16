Жасмин Паолини победила Кори Гауфф и вышла в полуфинал «тысячника» в Цинциннати

В ночь с 15 на 16 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и второй в мировом рейтинге Кори Гауфф из США (второй посев). Паолини выиграла встречу в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Паолини не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Гауфф дважды подала навылет при 16 двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В 1/2 финала турнира в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с 36-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.