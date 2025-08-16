Определилась соперница Вероники Кудерметовой в полуфинале WTA-1000 в Цинциннати
36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) сыграет с девятым номером мирового рейтинга итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев). В своём матче 1/4 финала, который прошёл в ночь с 15 на 16 августа мск, Паолини переиграла вторую ракетку мира Кори Гауфф из США (второй посев) — 2:6, 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ранее Вероника Кудерметова в своём четвертьфинале переиграла 103-ю в рейтинге WTA Варвару Грачёву, выступающую под флагом Франции. Матч 1/2 финала турнира в Цинциннати между Кудерметовой и Паолини пройдёт в ночь с 17 на 18 августа мск.
Видео: Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от блэкаута в Испании
