Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Цинциннати

На проходящем в эти дни в Цинциннати (США, штат Огайо) хардовом турнире категории WTA-1000 определились все участницы полуфиналов в одиночном разряде. Борьбу за итоговую победу на турнире продолжат на этой стадии третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша, 3), девятая в мировой классификации Жасмин Паолини (Италия, 7), 10-я в рейтинге WTA Елена Рыбакина (Казахстан, 9) и 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова.

В полуфиналах Рыбакина встретится со Швёнтек, Паолини станет соперницей Кудерметовой.

Все пары 1/2 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати:

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 3);

Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия, 7).

