Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Цинциннати

Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

На проходящем в эти дни в Цинциннати (США, штат Огайо) хардовом турнире категории WTA-1000 определились все участницы полуфиналов в одиночном разряде. Борьбу за итоговую победу на турнире продолжат на этой стадии третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша, 3), девятая в мировой классификации Жасмин Паолини (Италия, 7), 10-я в рейтинге WTA Елена Рыбакина (Казахстан, 9) и 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова.

В полуфиналах Рыбакина встретится со Швёнтек, Паолини станет соперницей Кудерметовой.

Все пары 1/2 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати:

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 3);
Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия, 7).

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати

Видео: Раздевалки Кори Гауфф и Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Материалы по теме
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Цинциннати, разгромив Варвару Грачёву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android