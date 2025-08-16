Скидки
Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 15 на 16 августа у женщин

Комментарии

В ночь с 15 на 16 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1/4 финала. Результаты 15-16 августа:

Ига Швёнтек (Польша, 3)Анна Калинская (Россия, 28) — 2:0 (6:3, 6:4);
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 0:2 (1:6, 4:6);
Варвара Грачёва (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия) — 0:2 (1:6, 2:6).
Жасмин Паолини (Италия, 7) – Кори Гауфф (США, 2) — 2:1 (2:6, 6:4, 6:3).

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)

