Паолини — о матче с Гауфф: старалась бороться за каждое очко, и это сработало

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) над американкой Кори Гауфф со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Было очень тяжело. Кори играла потрясающе, и вначале я просто бегала и пыталась отправить мяч в корт, но было действительно тяжело. Думаю, чуть позже я стала лучше чувствовать мяч, потому что условия вечером немного другие. Я оставалась в игре в каждом розыгрыше, старалась бороться за каждое очко, и это сработало. Я очень счастлива и хочу поблагодарить зрителей за поддержку, ведь мы играем в Штатах. Кори отсюда, но спасибо и за то, что болели за меня», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

В 1/2 финала турнира в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с 36-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

