Алькарас вышел на третье место по проценту победных матчей на «Мастерсах», обойдя Федерера

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел на третье место по проценту победных матчей на турнирах серии «Мастерс» (78,1%), обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (77,9%). Это произошло после победы испанца в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США), где Алькарас обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва (6:3, 4:6, 7:5).

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

К моменту написания новости Алькарас провёл на турнирах серии «Мастерс» 105 матчей, одержав победу в 82 из них. Самым побеждающим теннисистом на «Мастерсах» является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (82%). На второй позиции 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович – 81,5%.

За выход в финал турнира в Цинциннати Карлос Алькарас поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

