Вероника Кудерметова войдёт в топ-30 рейтинга WTA после выхода в полуфинал Цинциннати

Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова по итогам хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати войдёт в топ-30 рейтинга WTA. В ночь с 15 на 16 августа мск она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (6:1, 6:2) и вышла в полуфинал соревнований в США.

В live-рейтинге Кудерметова занимает 26-е место, набрав 1731 очко. В случае победы в Цинциннати россиянка пробьётся в первую двадцатку мирового рейтинга. Наивысшим достижением россиянки является девятая строчка рейтинга WTA (октябрь 2022-го).

Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати будет итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA. В своём полуфинале она обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:3).