Паолини — первая итальянка за 35 лет, дважды обыгравшая чемпионок ТБШ на одном WTA-1000

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала первой итальянкой с 1990 года, которой удалось одержать несколько побед над чемпионками турниров серии «Большого шлема» в рамках турнира категории WTA-1000 на харде и грунте. В 1/4 финала хардового тысячника в Цинциннати (США) Паолини обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:3).

Ранее на стадии 1/8 финала Жасмин Паолини была сильнее чемпионки Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой (6:1, 6:2). В мае, на турнире в Риме (Италия), Паолини в матче четвёртого круга была сильнее чемпионки «Ролан Гаррос» – 2017 латвийки Елену Остапенко (7:5, 6:2), а в финале обыграла Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

За право выйти в финал турнира в Цинциннати Паолини поспорит с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.