Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника» на харде

Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 на хардовом покрытии. В В ночь с 15 на 16 августа мск она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (6:1, 6:2) в четвертьфинале хардового «тысячника» в Цинциннати (США).

Ранее Кудерметова дважды становилась полуфиналисткой грунтовых «тысячников» ( в Мадриде и Риме, оба проиграла). Ее лучшим результатом в Цинциннати был выход в третий круг в 2022 году.

Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати будет итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA. В своём полуфинале она обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:3).