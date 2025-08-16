Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника» на харде
Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 на хардовом покрытии. В В ночь с 15 на 16 августа мск она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (6:1, 6:2) в четвертьфинале хардового «тысячника» в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 23:40 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Ранее Кудерметова дважды становилась полуфиналисткой грунтовых «тысячников» ( в Мадриде и Риме, оба проиграла). Ее лучшим результатом в Цинциннати был выход в третий круг в 2022 году.
Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати будет итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA. В своём полуфинале она обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:3).
