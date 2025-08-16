Алькарас — о встрече с Рублёвым: очень близкий, напряжённый матч, всё решали детали

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 4:6, 7:5.
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|4
|7
– Казалось, что сегодня у Андрея со второй подачей было всё очень хорошо — он больше рисковал на ней. Как тебе удалось найти путь к победе в решающие моменты?
— Сегодня был очень близкий, действительно напряжённый матч. Всё решали детали. Думаю, Рублёв показал отличный теннис, особенно на первой подаче. Он подавал здорово. А на второй подаче он обычно чуть сбавлял скорость и у меня было больше времени, чтобы хорошо войти в розыгрыш или занять позицию для атаки. Но сегодня он немного увеличил скорость и добавил разнообразия на второй подаче, из-за чего её было сложнее принимать. Но в целом я очень доволен своей игрой — тем, как двигался, как бил по мячу. Против такого мощного игрока, как Андрей, это особенно важно. Как я сказал, всё решали детали. В третьем сете у меня были моменты, чтобы закрыть матч, но я не сделал этого. Тем не менее я рад, что остался ментально сильным, с позитивным настроем и в итоге смог выиграть, – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.
За выход в финал турнира в Цинциннати Карлос Алькарас поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
- 16 августа 2025
-
10:47
-
10:43
-
10:32
-
10:31
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:24
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:56
-
03:39
-
03:38
-
03:37
-
00:54
-
00:52
-
00:41
-
00:31
-
00:20
- 15 августа 2025
-
23:45
-
23:29
-
23:23
-
23:01
-
22:51
-
22:44
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
22:01
-
21:46
-
21:33
-
21:28
-
21:21