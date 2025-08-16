Скидки
Теннис

Алькарас — о встрече с Рублёвым: очень близкий, напряжённый матч, всё решали детали

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

– Казалось, что сегодня у Андрея со второй подачей было всё очень хорошо — он больше рисковал на ней. Как тебе удалось найти путь к победе в решающие моменты?
— Сегодня был очень близкий, действительно напряжённый матч. Всё решали детали. Думаю, Рублёв показал отличный теннис, особенно на первой подаче. Он подавал здорово. А на второй подаче он обычно чуть сбавлял скорость и у меня было больше времени, чтобы хорошо войти в розыгрыш или занять позицию для атаки. Но сегодня он немного увеличил скорость и добавил разнообразия на второй подаче, из-за чего её было сложнее принимать. Но в целом я очень доволен своей игрой — тем, как двигался, как бил по мячу. Против такого мощного игрока, как Андрей, это особенно важно. Как я сказал, всё решали детали. В третьем сете у меня были моменты, чтобы закрыть матч, но я не сделал этого. Тем не менее я рад, что остался ментально сильным, с позитивным настроем и в итоге смог выиграть, – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.

За выход в финал турнира в Цинциннати Карлос Алькарас поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Алькарас вышел на третье место по проценту победных матчей на «Мастерсах», обойдя Федерера
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
