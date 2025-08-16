Вероника Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после победы над Грачёвой

Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel Пракашем Амритраджем после выхода в полуфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В ночь с 15 на 16 августа мск она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (6:1, 6:2) в 1/4 финала «тысячника» в США.

Весной 2023-го Кудерметова в Мадриде вышла в cвой первый полуфинал на «тысячниках», обыграв американку Джессику Пегулу. Тогда ведущему Пракашу Амритраджу она сказала: «Честно говоря, каждый день я выпиваю немного пива – ну, знаете, для восстановления. Я начала пить пиво с этой недели, и вот как хорошо работает!» В Цинциннати после победы в 1/8 финала Вероника пришла к Пракашу в студию, и он вспомнил тот разговор – спросил, продолжает ли она с пивом. Кудерметова сказала, что пока нет и что её муж-тренер Сергей Демёхин взял только водки, но выпил всё сам, когда она отказалась от пива после сложного дня с долгим матчем против датчанки Клары Таусон (3:6, 7:6, 6:4), а он не нашёл, где купить.

«Может, в следующий раз, когда я к вам приду, и пиво будет здесь?» — спросила Кудерметова.

«Договорились, всё будет!» – пообещал ведущий.

Фото: скриншот из эфира Tennis Channel

После уверенной победы Вероники в четвертьфинале в студию Tennis Channel внесли два стакана.

Фото: скриншот из эфира Tennis Channel

Интересно, что перед тем, как попробовать напиток, Кудерметова уточнила, точно ли туда не подмешан допинг. Удостоверившись в этом, она сразу опознала на вкус, что это IPA.