Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после победы над Грачёвой

Вероника Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после победы над Грачёвой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel Пракашем Амритраджем после выхода в полуфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В ночь с 15 на 16 августа мск она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (6:1, 6:2) в 1/4 финала «тысячника» в США.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 23:40 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Весной 2023-го Кудерметова в Мадриде вышла в cвой первый полуфинал на «тысячниках», обыграв американку Джессику Пегулу. Тогда ведущему Пракашу Амритраджу она сказала: «Честно говоря, каждый день я выпиваю немного пива – ну, знаете, для восстановления. Я начала пить пиво с этой недели, и вот как хорошо работает!» В Цинциннати после победы в 1/8 финала Вероника пришла к Пракашу в студию, и он вспомнил тот разговор – спросил, продолжает ли она с пивом. Кудерметова сказала, что пока нет и что её муж-тренер Сергей Демёхин взял только водки, но выпил всё сам, когда она отказалась от пива после сложного дня с долгим матчем против датчанки Клары Таусон (3:6, 7:6, 6:4), а он не нашёл, где купить.

«Может, в следующий раз, когда я к вам приду, и пиво будет здесь?» — спросила Кудерметова.

«Договорились, всё будет!» – пообещал ведущий.

Фото: скриншот из эфира Tennis Channel

После уверенной победы Вероники в четвертьфинале в студию Tennis Channel внесли два стакана.

Фото: скриншот из эфира Tennis Channel

Интересно, что перед тем, как попробовать напиток, Кудерметова уточнила, точно ли туда не подмешан допинг. Удостоверившись в этом, она сразу опознала на вкус, что это IPA.

Материалы по теме
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android