«Важно не позволять себе опускать руки». Алькарас — о сложных моментах в матче с Рублёвым

«Важно не позволять себе опускать руки». Алькарас — о сложных моментах в матче с Рублёвым
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как ему удалось справиться со сложными моментами матча с россиянином Андреем Рублёвым. Испанец одержал победу со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

– В третьем сете, когда ты подавал на матч, Андрей смог вернуться в игру. Ты очень хорошо умеешь не опускать руки. Становится ли это для тебя всё проще по мере того, как ты прогрессируешь в карьере, — сохранять позитив в сложные моменты?
— Это то, на чём я действительно сосредоточен. Каждый раз, когда такое случается в матче, когда я веду в счёте и подаю, чтобы закрыть сет или матч, но не могу этого сделать, важно оставаться позитивным, держать в голове хорошие мысли и не позволять себе опускать руки в эти моменты. Это одна из моих целей перед каждой игрой — подходить к матчу именно так, всегда оставаться в игре. Я очень горжусь тем, что мне удаётся это делать. С каждым матчем для меня это становится всё проще, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.

За выход в финал турнира в Цинциннати Карлос Алькарас поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

