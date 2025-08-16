Вероника Кудерметова разместила пост с пивом после выхода в полуфинал Цинциннати
Российская теннисистка 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова опубликовала пост с пивом после выхода в полуфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой
«Tennis Channel, спасибо за восстанавливающий напиток!» — подписала пост Кудерметова.
После победы над Варварой Грачёвой (6:1, 6:2) в 1/4 финала Цинциннати российская теннисистка посетила студию Tennis Channel. Во время эфира её угостили бокалом пива, который ей обещал ведущий Пракаш Амритрадж во время визита Кудерметовой после выхода в четвертьфинал.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 23:40 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Цинциннати будет итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA.
