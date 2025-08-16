«Выступил лучше, чем на Уимблдоне». Рублёв — о матче с Алькарасом в Цинциннати

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ощущениями после матча 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он играл с испанцем Карлосом Алькарасом и уступил ему со счётом 3:6, 6:4, 5:7.
— Матч только что закончился, и ты, конечно, расстроен, но было очень приятно смотреть, как ты сражаешься с Карлосом. Было много хорошего.
— Да, действительно, была хорошая неделя, хороший турнир, хороший уровень игры, главное – продолжать улучшать нюансы. Мне кажется, сегодня выступил даже лучше, чем на Уимблдоне. Поэтому надо продолжать дальше улучшать и улучшать нюансы, чтобы оттачивать это всё и уже увереннее какие-то розыгрыши завершать у сетки, либо какие-то короткие мячи и так далее. Потому что уже лучше делаю многое, но всё равно какие-то моменты упускаю и даю возможность, сегодня тоже давал возможности Карлосу.
На таком уровне только уже малейшие детали решают, где-то допускаешь какую-то лишнюю мысль в решающий момент, которая чуть-чуть тебе даёт мини-сомнения в голову и всё. Прямо как в последнем гейме, ровно и потом ниоткуда… У сетки здорово сыграл, вышел к сетке, сыграл – обвели, потом двойная и так далее. На таком уровне эти детали играют самую ключевую роль, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».
