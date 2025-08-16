Янник Синнер лишился партнёрши в миксте на US Open, участие многих других пар под вопросом

Американская теннисистка Эмма Наварро снялась с Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде. Она была партнёршей чемпиона US Open — 2024 в одиночном разряде Янника Синнера.

Итальянскому теннисисту необходимо до 14:00 воскресенья, 17 августа (местное время), найти другого партнёра, занимающего достаточно высокое место в рейтинге, чтобы получить право на прямое участие в турнире. Нельзя не отметить, что Синнер выйдет на корт сегодня, 16 августа, в качестве явного фаворита полуфинала «Мастерса» в Цинциннати с французом Теренсом Атманом. Смешанный парный разряд на US Open стартует во вторник, 19 августа, менее чем через 24 часа после финала в одиночном разряде в Цинциннати.

Ранее испанка Паула Бадоса отказалась от участия в миксте на US Open — 2025 из-за продолжающихся проблем со спиной, в результате чего британцу Джеку Дрейперу пришлось искать замену во второй раз, так как Чжэн Циньвэнь выбыла из-за операции на локте. Дрейпер нашёл замену в лице американки Джессики Пегулы после того, как её соотечественник Томми Пол отказался от участия. Дрейпер и Пегула квалифицировались в основную сетку напрямую. Также пробился в основной турнир итальянский дуэт Жасмин Паолини/Лоренцо Музетти.

Испанец Карлос Алькарас, представитель Германии Александр Зверев и Бен Шелтон из США вышли в полуфинал в Цинциннати. Все они заявлены на смешанный парный разряд US Open, теперь их участие в миксте под вопросом. То же самое касается польки Иги Швёнтек, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и итальянки Жасмин Паолини, вышедших в полуфинал турнира в Цинциннати.