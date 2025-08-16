Скидки
Рублёв — о своём выступлении в Цинциннати: это был хороший челлендж для меня

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Россиянин проиграл в четвертьфинальном матче турнира второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

«Как я и сказал, это был хороший челлендж для меня, как лишняя проверка, возможность посмотреть на мой уровень игры с лучшими теннисистами. Я уже намного лучше себя чувствую с ними, намного лучше играю, поэтому главное – просто продолжать верить, как бы сейчас тяжело ни было, не расстраиваться, дальше работать, гнуть эту линию в правильном направлении, что-нибудь да пробью», – сказал Рублёв в эфире «Больше!».

За выход в финал турнира в Цинциннати Карлос Алькарас поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

