«Мои родители были так счастливы». Кудерметова — о победе в парном разряде Уимблдона

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как ощущала себя после победы в парном разряде Уимблдона-2025. На турнире Кудерметова играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, в финале они обыграли дуэт представительницы Китайского Тайбэя Се Шувей и латвийки Елены Остапенко (3:6, 6:2, 6:4).
– Ты говорила, что после победы в парном разряде Уимблдона у тебя появилась лёгкость, и мы видим это на корте в отличных результатах, которые ты показываешь. Чувствуешь ли ты эту лёгкость во всей жизни после той победы?
— Да. После Уимблдона я чувствую себя великолепно. Внутри меня появилось ощущение лёгкости. После Уимблдона я вернулась в Россию и почувствовала всё это празднование, всю эту гордость, поддержку людей, которые болели за меня, когда я играла в финале. Мои родители были так счастливы. Для меня это было чем-то невероятным, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал «тысячника» в американском Цинциннати, где ей предстоит побороться за выход в решающий матч турнира с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
