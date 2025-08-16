«Играла стабильно от первого мяча и до конца матча». Кудерметова — о победе над Грачёвой

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась ощущениями после победы в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором она была сильнее француженки Варвары Грачёвой (6:1, 6:2).
— Какая победа! Ты отдала всего три гейма. Это был очень важный матч для тебя и Варвары. Но ты всё время контролировала игру.
— Да, я сегодня сыграла действительно хорошо. Мы вчера говорили про пиво (ведущий обещал выпить с Кудерметовой напиток, если она вновь выиграет и придёт в студию. – Прим. «Чемпионата»), у меня была огромная мотивация сегодня (улыбается). Я была очень сосредоточена. В общем, я действительно горжусь собой.
— От начала и до конца ты выглядела фантастически. Думаешь, опыт сыграл большую роль в матче против Варвары?
— Да, думаю, мой опыт немного выше, чем у Варвары, потому что я уже играла в такого рода четвертьфиналах «тысячников». Я играла достаточно стабильно от первого мяча и до конца матча. Так что я очень горжусь и счастлива, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.
