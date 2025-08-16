Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини набрала 71,8% очков за счёт невынужденных ошибок Гауфф в 1/4 финала Цинциннати

Паолини набрала 71,8% очков за счёт невынужденных ошибок Гауфф в 1/4 финала Цинциннати
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини набрала 71,8% (62/85) своих очков в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати за счёт невынужденных ошибок Кори Гауфф. В ночь с 15 на 16 августа Паолини обыграла вторую ракетку мира из США со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Единственный матч на турнирах WTA в 2025 году, где Гауфф отдала сопернице ещё больший процент очков невынужденными ошибками, тоже был против Паолини — в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме – 76,4% (55 из 72).

В матче за выход в финал турнира в Цинциннати Паолини сыграет с российской теннисисткой 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой.

Материалы по теме
Паолини — о матче с Гауфф: старалась бороться за каждое очко, и это сработало
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android