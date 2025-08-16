Паолини набрала 71,8% очков за счёт невынужденных ошибок Гауфф в 1/4 финала Цинциннати

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини набрала 71,8% (62/85) своих очков в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати за счёт невынужденных ошибок Кори Гауфф. В ночь с 15 на 16 августа Паолини обыграла вторую ракетку мира из США со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Единственный матч на турнирах WTA в 2025 году, где Гауфф отдала сопернице ещё больший процент очков невынужденными ошибками, тоже был против Паолини — в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме – 76,4% (55 из 72).

В матче за выход в финал турнира в Цинциннати Паолини сыграет с российской теннисисткой 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой.