Паолини набрала 71,8% очков за счёт невынужденных ошибок Гауфф в 1/4 финала Цинциннати
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини набрала 71,8% (62/85) своих очков в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати за счёт невынужденных ошибок Кори Гауфф. В ночь с 15 на 16 августа Паолини обыграла вторую ракетку мира из США со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Единственный матч на турнирах WTA в 2025 году, где Гауфф отдала сопернице ещё больший процент очков невынужденными ошибками, тоже был против Паолини — в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме – 76,4% (55 из 72).
В матче за выход в финал турнира в Цинциннати Паолини сыграет с российской теннисисткой 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой.
Комментарии
- 16 августа 2025
-
13:45
-
13:36
-
13:05
-
11:53
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
11:05
-
10:59
-
10:47
-
10:43
-
10:32
-
10:31
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:24
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:56
-
03:39
-
03:38
-
03:37
-
00:54
-
00:52
-
00:41
-
00:31
-
00:20
- 15 августа 2025
-
23:45
-
23:29
-
23:23
-
23:01
-
22:51
-
22:44