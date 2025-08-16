Скидки
Стала известна сетка турнира WTA-250 в Кливленде с участием четырёх россиянок
Прошла жеребьёвка женского хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В основной сетке соревнований выступят четыре российские теннисистки: Людмила Самсонова (18-я ракетка мира), Анастасия Потапова (45-я), Полина Кудерметова (60-я) и Анастасия Захарова (100-я).

Матчи первого круга в Кливленде с участием россиянок:

  • Людмила Самсонова - Кэролайн Доулхайд (США);
  • Анастасия Потапова — Ива Йович (США);
  • Полина Кудерметова - Катрина Скотт (США);
  • Анастасия Захарова - Кимберли Биррелл (Австралия).

Турнир в Кливленде с призовым фондом $ 275 094 пройдёт с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Маккартни Кесслер.

Полностью с турнирной сеткой Кливленда можно ознакомиться на «Чемпионате».

