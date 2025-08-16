Синнер и Паолини установили уникальное достижение для итальянского тенниса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественница девятая ракетка мира Жасмин Паолини стали первыми итальянскими теннисистами, которым удалось выйти в полуфиналы на одном турнире в Цинциннати (США) в мужском и женском одиночных разрядах, сообщает Opta Ace.

В четвертьфинальном матче мужского разряда Янник Синнер обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (6:0, 6:2), а Жасмин Паолини была сильнее американки Кори Гауфф со счётом 2:6, 6:4, 6:3. За право выйти в финал соревнований Синнер сыграет с французом Теренсом Атманом, Паолини же поспорит с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Прошлогодним чемпионом мужского одиночного разряда является Янник Синнер, женского – белоруска Арина Соболенко, которая завершила свой путь на турнире этого года на стадии четвертьфинала, уступив казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (1:6, 4:6).