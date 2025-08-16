Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер и Паолини установили уникальное достижение для итальянского тенниса

Синнер и Паолини установили уникальное достижение для итальянского тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественница девятая ракетка мира Жасмин Паолини стали первыми итальянскими теннисистами, которым удалось выйти в полуфиналы на одном турнире в Цинциннати (США) в мужском и женском одиночных разрядах, сообщает Opta Ace.

В четвертьфинальном матче мужского разряда Янник Синнер обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (6:0, 6:2), а Жасмин Паолини была сильнее американки Кори Гауфф со счётом 2:6, 6:4, 6:3. За право выйти в финал соревнований Синнер сыграет с французом Теренсом Атманом, Паолини же поспорит с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Прошлогодним чемпионом мужского одиночного разряда является Янник Синнер, женского – белоруска Арина Соболенко, которая завершила свой путь на турнире этого года на стадии четвертьфинала, уступив казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (1:6, 4:6).

Материалы по теме
Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open
Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android