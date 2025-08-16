Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме с участием Сафиуллина и Циципаса

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме с участием Сафиуллина и Циципаса
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В основной сетке соревнований выступит один российский теннисист — 80-я ракетка мира Роман Сафиуллин. В первом круге он сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.

Другие наиболее заметные матчи первого круга в Уинстон-Сейлеме:

  • Йосихито Нисиока (Япония) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • Франсиско Комесанья (Аргентина) — Маттия Беллуччи (Италия);
  • Юго Гастон (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия).

Первым сеяным на турнире является Стефанос Циципас из Греции. Он освобождён от игры в стартовом раунде из-за высокого рейтинга. Во втором круге греческий теннисист сыграет с победителем встречи Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй).

Полностью с турнирной сеткой Уинстон-Сейлема можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сетка турнира в Уинстон-Сейлеме
Календарь турнира в Уинстон-Сейлеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android