Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме с участием Сафиуллина и Циципаса

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В основной сетке соревнований выступит один российский теннисист — 80-я ракетка мира Роман Сафиуллин. В первом круге он сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.

Другие наиболее заметные матчи первого круга в Уинстон-Сейлеме:

Йосихито Нисиока (Япония) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);

Давид Гоффен (Бельгия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);

Хамад Меджедович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция);

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Маттия Беллуччи (Италия);

Юго Гастон (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия).

Первым сеяным на турнире является Стефанос Циципас из Греции. Он освобождён от игры в стартовом раунде из-за высокого рейтинга. Во втором круге греческий теннисист сыграет с победителем встречи Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй).

Полностью с турнирной сеткой Уинстон-Сейлема можно ознакомиться на «Чемпионате».