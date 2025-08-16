ATP поздравила Янника Синнера с днём рождения

Пресс-служба ATP опубликовала пост с поздравлением в адрес первой ракетки мира Янника Синнера. Сегодня, 16 августа, итальянскому теннисисту исполнилось 24 года.

Фото: Пресс-служба ATP

«С днём рождения, Янник Синнер! Ты всегда даришь нам такие хорошие эмоции и смех. И приятно видеть, как ты сияешь на фото», — написано в поздравительном посте пресс-службы ATP.

Сегодня Синнеру предстоит полуфинальный матч на хардовом турнире серии «Мастерс» против француза Теренса Атмана.

Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.