Зверев в третий раз в карьере обыграл победителя последнего «Мастерса»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в третий раз в карьере обыграл победителя последнего турнира категории «Мастерс» к моменту встречи с немцем, одержав победу над чемпионом турнира в Торонто (Канада) американцем Беном Шелтоном в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати (США) со счётом 6:2, 6:2.

Ранее Зверев дважды обыгрывал теннисистов, которые являлись победителями последних «Мастерсов» к моменту встречи с немцем. Это произошло в матче с хорватом Марином Чиличем на турнире в Шанхае в 2016 году и с греком Стефаносом Циципасом в Мадриде в 2022 году.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.