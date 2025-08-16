Зверев в третий раз в карьере обыграл победителя последнего «Мастерса»
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в третий раз в карьере обыграл победителя последнего турнира категории «Мастерс» к моменту встречи с немцем, одержав победу над чемпионом турнира в Торонто (Канада) американцем Беном Шелтоном в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати (США) со счётом 6:2, 6:2.
Цинциннати (м). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее Зверев дважды обыгрывал теннисистов, которые являлись победителями последних «Мастерсов» к моменту встречи с немцем. Это произошло в матче с хорватом Марином Чиличем на турнире в Шанхае в 2016 году и с греком Стефаносом Циципасом в Мадриде в 2022 году.
В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
