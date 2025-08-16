Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую себя не очень хорошо». Зверев — о своём состоянии после матча с Шелтоном

«Чувствую себя не очень хорошо». Зверев — о своём состоянии после матча с Шелтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии после победы в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) над американцем Беном Шелтоном (6:2, 6:2).

Цинциннати (м). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Сейчас я чувствую себя не очень хорошо. У меня есть день, чтобы восстановиться и, надеюсь, снова быть готовым на 100 процентов.

Не знаю, что произошло. Сегодня я вышел на корт и, наверное, чувствовал себя лучше, чем за последние несколько месяцев, отлично ощущал мяч с обеих сторон. В конце первого сета начал чувствовать себя хуже, и состояние постепенно ухудшалось. Я сделаю всё возможное, чтобы завтра быть готовым на 100 процентов», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android