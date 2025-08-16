«Чувствую себя не очень хорошо». Зверев — о своём состоянии после матча с Шелтоном

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии после победы в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) над американцем Беном Шелтоном (6:2, 6:2).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Сейчас я чувствую себя не очень хорошо. У меня есть день, чтобы восстановиться и, надеюсь, снова быть готовым на 100 процентов.
Не знаю, что произошло. Сегодня я вышел на корт и, наверное, чувствовал себя лучше, чем за последние несколько месяцев, отлично ощущал мяч с обеих сторон. В конце первого сета начал чувствовать себя хуже, и состояние постепенно ухудшалось. Я сделаю всё возможное, чтобы завтра быть готовым на 100 процентов», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.
В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
- 16 августа 2025
-
15:17
-
15:06
-
14:58
-
14:56
-
14:51
-
14:39
-
14:26
-
14:09
-
13:57
-
13:45
-
13:36
-
13:05
-
11:53
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
11:05
-
10:59
-
10:47
-
10:43
-
10:32
-
10:31
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:24
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:56
-
03:39
-
03:38
-
03:37
-
00:54
-
00:52