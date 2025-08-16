Скидки
Атман — о раздаче автографов: я из «челленджеров», где мы играем перед пятью зрителями

Атман — о раздаче автографов: я из «челленджеров», где мы играем перед пятью зрителями
136-я ракетка мира полуфиналист «Мастерса» в Цицнциннати-2025 француз Теренс Атман высказался по поводу раздачи автографов болельщикам после теннисных матчей.

«Конечно, я считаю важным раздавать автографы. Это форма уважения к людям, которые заплатили за своё место, чтобы приехать и посмотреть, как мы играем. Это нормально, что я буду продолжать делать, независимо от моего рейтинга завтра. Мне приятно видеть, что люди приходят и аплодируют мне. Я из «челленджеров», где мы играем перед пятью или шестью зрителями, важно уделять время людям», — приводит слова Атмана L’Equipe.

В полуфинале «Мастерса» в Цицнциннати Атман встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра состоится сегодня, 16 августа, и начнётся не ранее 22:00 мск.

