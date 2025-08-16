«Лучший матч, который я провела здесь». Швёнтек — об игре с Калинской в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о своей игре в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати (США). Швёнтек обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, это был лучший матч, который я провела здесь, рада, что постепенно прибавляю по ходу турнира. Я сыграла очень стабильно и с хорошей интенсивностью, так что да, это был хороший матч», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после окончания игры.

В полуфинале турнира в Цинциннати Ига Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.