Кто станет чемпионкой «тысячника» в Цинциннати?

В эти дни в американском Цинциннати проходит хардовый турнир категории WTA-1000. Завершились четвертьфинальные поединки. Из российских теннисисток продолжает своё выступление на турнире 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионкой «тысячника» в Цинциннати?»

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5. Белоруска завершила выступление на турнире этого года на стадии четвертьфинала, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (1:6, 4:6).

Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
