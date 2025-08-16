Куэрри — о поступке Осаки в Монреале: это меня выводит. Она ведь зарабатывает $ 30 млн

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался о поведении Наоми Осаки на церемонии награждения в Монреале. Японская спортсменка не поздравила свою соперницу, 18-летнюю канадку Викторию Мбоко (6:2, 4:6, 1:6) после поражения от неё в финале турнира WTA-1000 (6:2, 4:6, 1:6).

«Может ли Осака вести себя как взрослый человек хотя бы пять минут? Просто скажи хорошую речь, притворись на пять минут, а потом уйди в раздевалку. Это меня выводит. Она ведь зарабатывает $ 30 млн, нельзя просто так уклоняться от этого. Скажи нормальную речь, поздравь соперницу.

Но я должен сказать, что она провела хорошую неделю. Она играла не великолепно, хоть и местами она показывала признаки хорошей формы, но выйти в финал – это здорово. Теперь она может ехать на US Open и дойти там до полуфинала, финала или, возможно, даже победить», — сказал Куэрри в эфире подкаста Nothing Major.

Отметим, что позже Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях, в котором извинилась перед Мбоко и поздравила её с победой в Монреале.