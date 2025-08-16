Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Куэрри — о поступке Осаки в Монреале: это меня выводит. Она ведь зарабатывает $ 30 млн

Куэрри — о поступке Осаки в Монреале: это меня выводит. Она ведь зарабатывает $ 30 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался о поведении Наоми Осаки на церемонии награждения в Монреале. Японская спортсменка не поздравила свою соперницу, 18-летнюю канадку Викторию Мбоко (6:2, 4:6, 1:6) после поражения от неё в финале турнира WTA-1000 (6:2, 4:6, 1:6).

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
25
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Может ли Осака вести себя как взрослый человек хотя бы пять минут? Просто скажи хорошую речь, притворись на пять минут, а потом уйди в раздевалку. Это меня выводит. Она ведь зарабатывает $ 30 млн, нельзя просто так уклоняться от этого. Скажи нормальную речь, поздравь соперницу.

Но я должен сказать, что она провела хорошую неделю. Она играла не великолепно, хоть и местами она показывала признаки хорошей формы, но выйти в финал – это здорово. Теперь она может ехать на US Open и дойти там до полуфинала, финала или, возможно, даже победить», — сказал Куэрри в эфире подкаста Nothing Major.

Отметим, что позже Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях, в котором извинилась перед Мбоко и поздравила её с победой в Монреале.

Материалы по теме
«Лучше пусть дружат в жизни, чем перед микрофоном». Роддик заступился за Осаку из-за Мбоко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android