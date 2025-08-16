Скидки
«Мы видели то же самое у Соболенко». Джонсон — об Осаке, не поздравившей Мбоко в Монреале

Бывший теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде американец Стив Джонсон сравнил поведение Наоми Осаки на церемонии награждения в Монреале с поведением белоруски Арины Соболенко в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Меня тоже это выводит из себя. Как спортсмен вы должны справляться и с хорошим, и с плохим. Нельзя только получать похвалу, когда ты играешь хорошо.

Я понимаю, что момент тяжёлый, мы видели то же самое у Арины Соболенко, и у мужчин такое было. Но я не думаю, что Соболенко заслужила ту реакцию, которую получила после «Ролан Гаррос», когда говорила о поражении, потому что она критиковала свою игру и не поблагодарила Коко Гауфф.

В каком-то смысле получается, что ты доходишь до важнейшей стадии, проигрываешь и через 10 минут общаешься с прессой – у тебя нет времени всё осмыслить, в голове все спутано. Никто на обычной работе не сталкивается с тем, что его спрашивают: «У вас что, был плохой день?» Иногда это трудно, и со временем она научится с этим справляться.

Но хотя бы дай честный ответ и поблагодари соперника. Сделай все вещи и двигайся дальше. Я знаю, что это тяжело, но ты спортсмен, и это часть твоей работы», — сказал Куэрри в эфире подкаста Nothing Major.

Японская спортсменка не поздравила свою соперницу, 18-летнюю канадку Викторию Мбоко (6:2, 4:6, 1:6) после поражения от неё в финале турнира WTA-1000 (6:2, 4:6, 1:6). Отметим, что позже Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях, в котором извинилась перед Мбоко и поздравила её с победой в Монреале.

Соболенко — о поражении от Гауфф: она победила не потому, что невероятно играла
Гауфф высказалась о 18-летней Мбоко, которой сенсационно проиграла на турнире в Монреале
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
