Теннис

«С Еленой всегда очень интенсивные матчи». Швёнтек — о предстоящей встрече с Рыбакиной

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от полуфинального матча «тысячника» в Цинциннати (США), где полька встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Сейчас Елена Рыбакина ведёт в счёте. Ты уже несколько раз играла с ней в этом году, у тебя были хорошие победы. Интересно, испытываешь ли ты особое удовлетворение, когда удаётся справляться с её стилем игры и находить ответы? Насколько, например, для тебя была значимой победа на United Cup? Это ведь был очень тяжёлый матч.
— Да, на United Cup это был, наверное, один из моих лучших матчей в этом сезоне. Я чувствовала, что нужно добавить, особенно в первом сете — нужно было либо сделать брейк, либо дойти до тай-брейка, точно не помню. Но помню, что думала: «Этого недостаточно». С Еленой всегда очень интенсивные матчи, у тебя не так много шансов, потому что она хорошо подаёт. Она отлично двигается, особенно учитывая её рост, и хорошо закрывает корт.

Тебе действительно нужно быть максимально собранной и использовать возможности, когда она играет на своём уровне. И да, на этом покрытии, с этими мячами, я даже не смотрю сейчас, но могу представить, что она действует очень точно, и когда чувствует игру — её удары обычно ложатся в корт. Поэтому нужно просто играть в свой теннис, быть стабильной и использовать те шансы, которые появляются, – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира в Цинциннати.

