Теннис

Швёнтек — об отношении к алкоголю: думала, что стану постарше и начну любить его

Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как относится к алкоголю, отметив, что не любит его вкус.

–Ты упомянула, что поддерживаешь водный баланс водой. А какие у тебя отношения с алкоголем? Ты иногда можешь позволить себе бокал вина или вообще никогда?
— Я думала, что стану постарше и начну любить его, но мне просто не нравится вкус алкоголя. То есть мне не нужно прилагать много силы воли, чтобы не пить. Но, конечно, на каких-то мероприятиях это немного странно — не пить, когда все остальные пьют. С другой стороны, не стоит чувствовать давление.

Я могу веселиться и без этого, а раз мне не нравится вкус, то обычно я выбираю безалкогольный мохито — это мой вариант, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Комментарии
