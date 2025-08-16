«Каждый год оно немного медленнее». Швёнтек поделилась мнением о покрытии на US Open

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о том, насколько влияет изменение покрытия кортов на турнире в Цинциннати (США) на подготовку к US Open – 2025.

– Корты здесь, в Цинциннати, были полностью перестроены. И в контексте приближающегося US Open как это влияет на твои приготовления к турниру? Может быть, прежние корты были лучше именно с точки зрения подготовки к US Open?

— Думаю, что те предыдущие не были лучше, потому что это было самое быстрое покрытие, какое у нас вообще есть в туре. Может, только в Токио было быстрее, но я там играла всего один раз, так что трудно сравнивать. Здесь теннис был очень требовательный, всё происходило очень быстро. И, на мой взгляд, это был такой теннис, где нужно просто пробить так, чтобы сыграть один мяч достаточно быстро и соперник уже не успевал выкрутиться.

Насчёт покрытия на US Open, каждый год оно немного медленнее. Думаю, в 2020 и 2021 годах оно было быстрое, но с тех пор они начали немного замедлять. Плюс на главных кортах оно отличается от остальных. Если говорить о подготовке, всё равно нужно туда поехать и посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что в начале турнира покрытие другое по сравнению с тем, что бывает позже. Но я совсем на этом не зацикливаюсь, просто буду стараться адаптироваться к тому, что принесёт конкретный день, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Цинциннати.