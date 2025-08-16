Циципас: чем старше становишься, тем больше ценишь тихие победы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост о ценностях, к которым он пришёл с возрастом.

«Чем старше ты становишься, тем больше ценишь спокойное утро, честных людей и тихие победы», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Циципас станет участником хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В основной сетке соревнований также выступит один российский теннисист — 80-я ракетка мира Роман Сафиуллин.