Вероника Кудерметова рассказала, как будет готовиться к полуфиналу турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась тем, как планирует провести день накануне полуфинала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). За путёвку в финал россиянка поборется с итальянкой Жасмин Паолини.

— Я просто постараюсь отдохнуть. Может быть, возьму выходной, попробую немного насладиться днём без тенниса и постараюсь быть готовой на 100% к воскресенью.

— Отлично. То есть когда ты говоришь «выходной», это может быть только физическая подготовка без тенниса?

— Нет, я имею в виду: ни тенниса, ни фитнеса, ничего.

— Это редкость. Не все игроки так делают. Значит, ты сейчас в очень спокойном и уверенном состоянии.

— Да, но я думаю, когда ты сильна здесь (показывает на голову) и понимаешь, что нужно делать на корте, иногда можно позволить себе такой выходной, — приводит слова Кудерметовой Tennis Channel.