Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова рассказала, как будет готовиться к полуфиналу турнира в Цинциннати

Вероника Кудерметова рассказала, как будет готовиться к полуфиналу турнира в Цинциннати
Вероника Кудерметова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась тем, как планирует провести день накануне полуфинала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). За путёвку в финал россиянка поборется с итальянкой Жасмин Паолини.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

— Я просто постараюсь отдохнуть. Может быть, возьму выходной, попробую немного насладиться днём без тенниса и постараюсь быть готовой на 100% к воскресенью.

— Отлично. То есть когда ты говоришь «выходной», это может быть только физическая подготовка без тенниса?
— Нет, я имею в виду: ни тенниса, ни фитнеса, ничего.

— Это редкость. Не все игроки так делают. Значит, ты сейчас в очень спокойном и уверенном состоянии.
— Да, но я думаю, когда ты сильна здесь (показывает на голову) и понимаешь, что нужно делать на корте, иногда можно позволить себе такой выходной, — приводит слова Кудерметовой Tennis Channel.

Материалы по теме
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android