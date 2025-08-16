Скидки
Ольховский: уровень игры Хачанова абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга

Ольховский: уровень игры Хачанова абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский отреагировал на возвращение российского теннисиста Карена Хачанова в топ-10 мирового рейтинга по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Уровень игры Карена абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга. Это абсолютно заслуженный результат, потому что в последнее время он хорошо играл, обыгрывал сильных соперников. Надеюсь, что он сумеет восстановиться к Открытому чемпионату США и показать там достойный результат», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

На «Мастерсе» в Цинциннати Карен Хачанов снялся с матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым при счёте 5:7, 0:3. «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

