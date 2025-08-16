Скидки
Радукану: меня всегда воспитывали без особого сочувствия

Радукану: меня всегда воспитывали без особого сочувствия
Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что её воспитывали по высоким стандартам.

«Меня всегда воспитывали с действительно высокими стандартами, высокими ожиданиями без особого сочувствия. Так что в юном возрасте было тяжело, и даже сейчас. Но я думаю, что это действительно сформировало меня, чтобы быть игроком и человеком, которым я являюсь — довольно приземлённым. Мои родители никогда не гнались за чем-то блестящим, статусным или чем-то подобным», — приводит слова Радукану The Guardian.

Ранее Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским специалистом Франсиско Ройгом. Она воспользуется услугами тренера до конца текущего сезона. Полноценное сотрудничество начнётся на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).

